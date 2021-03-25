Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровели 92 пациента. За сутки новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 35088 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34278 жителей области, умерли 282 пациента. За сутки выполнили 1673 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 491 тысячу.

В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Клинцах заболели девять жителей. В стародубском районе - шесть, В Карачевском - пять. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 марта 2021 года:

— Брянск – 13062 (+36)

— Брянский район – 4261 (+3)

— Дятьковский район – 1456

— Карачевский район – 1168 (+5)

— Клинцы – 1016 (+9)

— Стародубский район – 964 (+6)

— Трубчевский район – 899 (+4)

— Новозыбков – 843

— Комаричский район – 842 (+3)

— Жуковский район – 777 (+2)

— Выгоничский район – 761

— Навлинский район – 767 (+2)

— Брасовский район – 761 (+4)

— Унечский район – 645 (+3)

— Климовский район – 632

— Фокино – 606 (+3)

— Мглинский район – 561

— Почепский район – 532 (+2)

— Погарский район – 527 (+2)

— Сельцо – 484

— Дубровский район – 476 (+2)

— Клинцовский район – 447 (+2)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 381 (+4)

— Гордеевский район – 346 (+1)

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 255

— Севский район – 247

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.

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