Партия «Новые люди» поддержала благотворительный забег и буккроссинг в Брянске

Призовой фонд в 300 тысяч рублей поделили на три части.

65 регионов России, больше 15 тысяч заявок, несколько десятков победителей. «Марафон идей» от партии «Новые люди» шагает по стране. В среду, 24 марта, жюри выбрало лучшие проекты в Брянской области. Они сделают нашу жизнь комфортнее.

Умные решения для жизни

Заявки на конкурс «Марафон идей» принимали один месяц – с 12 февраля по 12 марта. Для участия нужно было заполнить заявку на официальном сайте проекта. Большинство предложений выдвинули молодые люди. Возраст 60 процентов участников – от 18 до 35 лет.

От Брянской области всего поступило 116 предложений. Не так уж много. Зато у брянских ребят увеличивались шансы на победу.

От Брянской области на конкурс поступило 116 заявок.

- Нам сложно было отобрать из всех заявок 10 финалистов, - рассказал секретарь регионального отделения в Брянской области партии «Новые люди» Андрей Коношонок. – Жители нашего региона предлагали благоустроить общественные территории, образовательные мастер-классы, экологические проекты и варианты развития внутреннего туризма. Многие проекты были смежные, проблемы типичными.

В финал «Марафона идей» прошли 10 брянцев. Они представили свои проекты очно перед жюри. Оценивали идеи молодых горожан заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Брянской области Андрей Коношонок, руководитель Брянского молодежного центра Сергей Тощенко и популярный блогер и предприниматель Денис Носенко.

Каждому участнику предстояло за полторы минуты объяснить суть проекта и убедить жюри, что выигрыша достоин именно он. Присутствующие могли задать вопросы, касающиеся реализации проекта или его актуальности.

Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Коношонок.

Освещение переходов и обрезка деревьев

Андрей Кашанский предложил организовать литературный клуб, в котором могли бы участвовать и школьники, и взрослые. Это могло бы повысить общий уровень культуры горожан. Матвей Кривоноженков хотел бы включить в общественную жизнь города глухих и слабослышащих людей, создать для них площадку, где они бы могли реализовать себя. Павел

Сызранцев хотел бы разработать проект для освещения пешеходных переходах на брянских трассах.

- Я много езжу по области, и как любой автомобилист сталкиваюсь с проблемой – пешеходов не видно на слабоосвещенных трассах, - говорит Павел. – Я предлагаю оборудовать переходы фонарями с датчиками движения. Это обезопасит пешеходов и позволит водителям более уверенно чувствовать себя на дороге ночью.

Владислав Павлюков – молодой музыкант. По его словам, в Брянске есть много творческих людей. Он предложил организовать для них музыкальный фестиваль, к которому могли бы присоединиться не только музыканты, но и представители других творческих профессий.

Евгений Белецкий – начинающий политик.

- В нашем городе и области у жителей довольно низкий уровень политической грамотности, - говорит он. – Это проявляется на плохой явке на выборах, в слабой гражданской позиции.

Евгений предложил организовать в Брянске образовательные программы «Молодой политик 2021». Тем более, опыт в этой сфере у молодого человека есть.

Влада Киселева учится в Брянском государственном инженерно-технологическом университете. Ее, как и многих горожан, беспокоит бесконтрольное кронирование деревьев. Брянск может в ближайшее время потерять славу «зеленого» города. От деревьев при обрезке остаются лишь «трехметровые пеньки». Влада предлагает заняться кронированием тем, кто хотел бы сохранить зеленые насаждения в городе.

Книга в руках, граффити на заброшенных зданиях

И вот наступает самый волнительный момент. Кому же достанется 300 тысяч рублей на реализацию проекта? Жюри удаляется на несколько минут. Решение было непростым. Поэтому победителей в Брянске оказалось сразу четыре.

Сертификат на 100 тысяч рублей получил Андрей Калюжный. Молодой человек хотел бы установить в людных общественных местах стенды с книгами. Они нужны для буккроссинга. Человек, прочитав книгу, может оставить ее на стенде и выбрать новую. Литература станет доступней для горожан. Свои книги через такие стенды могли бы распространять и брянские писатели.

- До победы в конкурсе я договорился с двумя типографиями, которые предоставят литературу для размещения на стендах, - говорит Андрей Калюжный. – К реализации моего проекта подключится и Брянский молодежный центр. Мы все обсудили с ребятами прямо на презентации «Марафона идей». Я рад не за себя, а что удастся воплотить в жизнь мою идею. И наш город станет культурнее.

Еще один сертификат на 100 тысяч рублей получила идея Анастасии Ефимцевой. Она предложила организовать спортивный забег. А стартовые взносы пустить, например, на ремонт Голубого моста в Соловьях.

И последний сертификат на 100 тысяч рублей поделят между собой Вадим Ермаков и Егор Карачинский. Вадим предложил нарисовать граффити на заброшенных домах и серых заборах в городе.

Егор своим проектом подвел некий итог. Многим молодым людям не хватает знаний и инструментов, чтобы реализовать свои идеи. Егор предложил образовательный проект для молодежи. После тематических мероприятий горожане узнают, как сделать свой двор, свой район или свой город немного лучше. И в какие инстанции обращаться в каждом конкретном случае.

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

- Все победившие проекты в Брянской области связаны с урбанистикой и образованием, - сказал заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков. - Эти темы трогают и людей в других регионах. На реализацию проектов отвели несколько месяцев. Но мы не только хотели распределить денежные призы в разных городах России. Наша основная задача как партии – это узнать, чем дышат и что волнует людей в регионах. Сбор заявок – это и была основная цель конкурса. Мы будем помогать тем инициативным гражданам, которые участвовали в «Марафоне идей», а не только победителям.