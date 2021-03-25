Авиакомпании «СКОЛ» дали разрешение на выполнение рейсов «Брянск -Минск»

Жители Брянской области, возможно, скоро смогут летать в столицу Белоруссии. Фото: aviahosting.ru.

Жители Брянской области, возможно, скоро смогут летать в столицу Белоруссии. Авиакомпания «СКОЛ» получила допуск на выполнение регулярных рейсов Брянск – Минск, сообщают в неофициальной группе аэропорта «Брянск» ВКонтакте.

В федеральном агентств воздушного транспорта выдали разрешение на два вылета в неделю. Рейсы авиакомпания будет выполнять на чешских самолетах L410.

Но получение разрешения не говорит о том, что полеты уже начались. Их пока что нет в расписании. Не открыли и продажу билетов. За информацией необходимо следить на сайте авиакомпании.

«СКОЛ» – небольшая авиакомпания, которая, в основном, выполняет рейсы на вертолетах, также и санавиации. Об этом сообщают в неофициальной группе авиакомпании. Но у «СКОЛ» есть три Як-40 в ВИП-компоновке и пять L410 для местных авиаперевозок.

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