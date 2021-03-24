Посол Турции поблагодарил брянских врачей за спасение турецкого дальнобойщика. Фото: Международный аэропорт "Брянск".

Посол Турции поблагодарил брянских врачей за спасение турецкого дальнобойщика. В Брянскую область посол Турции в России Мехмет Самсара направил благодарность за спасенного дальнобойщика . Он поблагодарил главного врача Унечской ЦРБ и всех медиков за то, что они оказанное больному внимание и помощь. Текст благодарности опубликовали наши коллеги-журналисты.

В Брянске 18 марта приземлился самолет, прилетевший столицы Турции – Анкары. Об этом сообщали в группе брянского аэропорта в соцсети ВКонтакте. Борт принадлежал министерству здравоохранения Турции.

Как выяснили, около недели назад в Брянскую область заехал турецкий дальнобойщик. Свернув с трассы на заправку, водитель почувствовал себя плохо. Он обратился за медицинской помощью.

Мужчину доставили в коронавирусный госпиталь в Унече. Там у него выявили коронавирус. В реанимации пациенту оказали неотложную помощь. Затем на санитарном самолете отправили в Брянск.

За гражданином из Турции после в брянский аэропорт прибыл борт здравоохранения с его Родины. Мужчину переправили в Анкару. Его продолжают лечить.

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