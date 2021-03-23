В Брянске суд рассмотрит апелляцию на приговор сыну бывшего вице-губернатора Резунова

В Брянске 26 марта в Советском районном суде рассмотрят апелляцию на приговор сыну бывшего вице-губернатора Резунова. Фото: "Городской".

В Брянске 26 марта в Советском районном суде рассмотрят апелляцию на приговор сыну бывшего вице-губернатора Резунова. Об этом сообщили на сайте суда. В конце января его признали виновным и приговорили к 6,5 годам колонии общего режима.

Напомним, смертельное ДТП произошло в прошлом году 18 сентября. Резунов был пьян в момент аварии.

Максим Резунов ехал на автомобиле "Фольксваген" по проспекту Ленина. Он врезался в "Тойоту". Водитель второй иномарки получил тяжелые травмы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице.

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