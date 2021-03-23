Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителей региона, выздоровели 80 пациентов. Еще один ковид-положительный скончался. В целом с начала пандемии у 34900 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34109 жителей области, умерли 280 пациентов. За сутки выполнили 200 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487,8 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 35 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Следом расположились Брянский, Стародубский и Мглинский районы - по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 марта 2021 года:

— Брянск – 12984 (+35)

— Брянский район – 4244 (+6)

— Дятьковский район – 1456 (+4)

— Карачевский район – 1152 (+5)

— Клинцы – 1007 (+5)

— Стародубский район – 953 (+6)

— Трубчевский район – 893 (+1)

— Новозыбков – 840

— Комаричский район – 836 (+1)

— Жуковский район – 775

— Выгоничский район – 758

— Навлинский район – 765 (+1)

— Брасовский район – 757

— Унечский район – 642 (+4)

— Климовский район – 631

— Фокино – 603 (+2)

— Мглинский район – 561 (+6)

— Почепский район – 530 (+4)

— Погарский район – 525 (+1)

— Сельцо – 484

— Дубровский район – 474

— Клинцовский район – 445 (+3)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 366 (+4)

— Гордеевский район – 345 (+1)

— Суражский район – 310 (+1)

— Красногорский район – 255(+2)

— Севский район – 247 (+1)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.

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