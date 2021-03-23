Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 23 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 93 жителей региона, выздоровели 80 пациентов. Еще один ковид-положительный скончался. В целом с начала пандемии у 34900 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34109 жителей области, умерли 280 пациентов. За сутки выполнили 200 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487,8 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 35 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Следом расположились Брянский, Стародубский и Мглинский районы - по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 23 марта 2021 года:
— Брянск – 12984 (+35)
— Брянский район – 4244 (+6)
— Дятьковский район – 1456 (+4)
— Карачевский район – 1152 (+5)
— Клинцы – 1007 (+5)
— Стародубский район – 953 (+6)
— Трубчевский район – 893 (+1)
— Новозыбков – 840
— Комаричский район – 836 (+1)
— Жуковский район – 775
— Выгоничский район – 758
— Навлинский район – 765 (+1)
— Брасовский район – 757
— Унечский район – 642 (+4)
— Климовский район – 631
— Фокино – 603 (+2)
— Мглинский район – 561 (+6)
— Почепский район – 530 (+4)
— Погарский район – 525 (+1)
— Сельцо – 484
— Дубровский район – 474
— Клинцовский район – 445 (+3)
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 366 (+4)
— Гордеевский район – 345 (+1)
— Суражский район – 310 (+1)
— Красногорский район – 255(+2)
— Севский район – 247 (+1)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73
— Иногородние – 64.
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