4 предпринимателя выкупили в строящемся доме 414 квартир. Фото: Тимур ХАНОВ

Четырех брянских обманутых дольщиков заподозрили в мошенничестве. Фонд защиты прав дольщиков обратился в УМВД России по Брянской области с заявлением о проведении в отношении индивидуальных предпринимателей процессуальной проверки и решении вопроса об уголовном преследовании.

Четыре физических лица скупили 414 квартир в строящемся доме по проспекту Станке Димитрова. Это составило 63 процента от всех жилых помещений в доме. Общая сумма сделок составила 460 миллионов рублей.

Причем, отмечают в Фонде, договоры участия в долевом строительстве были заключены не как с физическими лицами, а как с индивидуальными предпринимателями. Цена за один квадратный метр жилого помещения составила 23 тысячи рублей. В то время как обычные покупатели платили в то же время 28 тысяч 157 рублей за метр квадратный.

Арбитражный суд Брянской области включил четырех предпринимателей в реестр требований участников строительства. Поэтому они имеют право на компенсацию.

- Перечисленные обстоятельства позволяют полагать, что указанные лица не были участниками долевого строительства, а фактически являлись инвесторами, - говорят в Фонде. - На основании указанного судебного решения о включении в реестр требований участников строительства указанных требований граждан, у них появилась бы возможность претендовать на защиту со стороны Фонда.

Обращение в брянскую полицию прикрепили к материалам дела о преднамеренном банкротстве застройщика, ООО СКФ «Комфорт», в 2019 году. Уголовное дело завели на руководство строительной фирмы.

Напомним, обманутые брянские дольщики накануне встретились с губернатором Александром Богомазом. Им обещали начать выплаты за фактически потерянные квартиры уже в конце марта. Сумму компенсации увеличили на 30 процентов по сравнению с затраченными дольщиками средствами на покупку квартир.

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