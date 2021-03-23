Брянцы 10 апреля напишут тотальный диктант на английском языке. Фото: группа "Тотальный диктант в Брянске".

Брянцы 10 апреля напишут тотальный диктант на английском языке. Ежегодная акция на этот раз пройдет в новом формате. Английский диктант пройдет в 18 городах. Брянск один из первых присоединился к новому формату. Площадкой для него станет культурно-образовательный центр "Пространство", сообщают в соцсетях, в группе «Тотальный диктант в Брянске». Еще тотальный диктант пройдет на базе Брянского филиала РАНХиГС, БГУ имени академика Петровского, Карачевского филиал ОГУ имени Тургенева (город Карачев), Межпоселенческая библиотека имени Родичева (поселок Локоть) и локотской школы №2 имени Струченкова. В числе площадок и Английский диктант в "Пространстве".

Также будет доступен Тотальный диктант онлайн и формат #пишемдома. Последний вариант предполагает, что участник пишет диктант под диктовку с трансляции на бланке, а потом приносит работу на проверку в один из пунктов. Получить бланк можно в культурно-образовательном центре "Пространство".

Тотальный диктант по английскому языку начнется через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Автор русскоязычной версии Дмитрий Глуховский.

Кстати, в Брянске стартовали курсы по написанию тотального диктанта. Первое занятие пройдет 24 марта в культурно-образовательном центре "Пространство". Желающим дадут возможность повторить правила, которые пригодятся на самом диктанте.

А с 31 марта на сайте: http://totaldict.ru откроют регистрацию для участия. Список площадок доступен на сайте диктанта. Количество мест на всех площадках ограничено. Регистрация необходима на все площадки.

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