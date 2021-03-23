В брянской Навле возвели стены первого этажа нового корпуса школы

В поселке Навля Брянской области в школе строят новый корпус. Фото: "Наше время".

В поселке Навля Брянской области в школе строят новый корпус. Здесь будет заниматься 131 ученик. На строительство потратят 140 миллионов рублей из федерального, областного бюджетов при софинансировании из районного.

В данный момент завершили возведение стен первого этажа и перекрытий, сообщает издание «Наше время». На 50 процентов выполнили кирпичную кладку второго этажа здания, проложили наружные сети теплоснабжения и канализация.

- Благодаря новой двухэтажной пристройке у школьников появятся кабинеты профильных направлений, современный спортзал, говорит замглавы администрации Навлинского района по социальным вопросам Татьяна Малахова. - В новом корпусе будет и пищеблок. Ребята смогут учиться в одну смену. Также появятся рабочие места для молодых учителей.

Строительство объекта начали в декабре 2020 года. Завершить работы должны до 31 июля 2021 года, чтобы 1 сентября школа могла принять учеников.

Сейчас в Навлинской школе занимаются более ста ребят в довольно стесненных условиях. Занятия проходят в две смены. Не во всех кабинетах есть возможность установить современное технологическое и информационное оборудование. Для занятий физкультурой и спортом, а также для приема горячей пищи в школе приспособили обычные помещения.

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