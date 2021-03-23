В Брянской области в Дятьковском районе установят светофор. Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области в этом году в Дятьковском районе установят светофор. Регулировщик появится на пересечении магистралей Брянск-Дятьково-граница Калужской области и Дятьково-Бытошь-Будочки.

В 2020 году новый светофор со светодиодной консолью заработал в Брянском районе на пересечении автомобильных дорог Брянск-Дятьково-граница Калужской области и «Северо-Западный обход города Брянска». Также в прошлом году установлен светофор в районе населенного пункта Ивановка. Он регулирует движение на пересечении автомобильной дороги «Северо-Западный обход города Брянска».

Еще раньше в 2019 году в Брянском районе установили новый светофор на пересечении автомобильных дорог «Северо-Западный обход города Брянска» и «Бордовичи-Отрадное».

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» возле школ и детских садов Брянской области продолжат устанавливать пешеходные ограждения там, где есть риск выхода детей на проезжую часть дорог в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Всего в этом году в Брянской области по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 44 объекта, протяженностью 73,272 километра. Для этого предусмотрено более 2 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней.

По различным программам регионе планируют отремонтировать более 440 километров автодорог. На эти цели из различных источников финансирования выделено более 7-ми миллиардов рублей.

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