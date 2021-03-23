В брянских школах с 1 апреля у директоров появятся советники

В Брянской области в школах с 1 апреля приступят к работе советники директоров по воспитанию. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области в школах с 1 апреля приступят к работе советники директоров по воспитанию. Кандидатуры отбирали в три этапа по результатам заочного испытания и личного собеседования. В задачи нового сотрудника образовательных учреждений входят беседы с учениками на разные темы, даже политические.

Перед управлением по образованию городской администрации сейчас стоит задача по четкому определению функций советников директоров. Это нужно для того, чтобы они не повторяли обязанности других специалистов по общей воспитательной работе, сообщили в пресс-службе брянского городского Совета.

Напомним, Брянская область стала одним из десяти пилотных проектов, где в школах появится советник директора по воспитательной работе

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