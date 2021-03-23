В Брянске реорганизуют масштабные пассажирские перевозки

В Брянске проведут масштабную реорганизацию пассажирских перевозок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске проведут масштабную реорганизацию пассажирских перевозок. Этот вопрос обсуждали в правительстве Брянской области в понедельник 22 марта.

Отменят с 16 июля 30 маршруток с нерегулируемыми тарифами - №№ 10, 28, 38, 47, 88. Их схемы движения дублируют маршруты автобусов и троллейбусов, которыми их и заменят.

Также сократят количество частных перевозчиков по маршрутам №№ 34, 36, 42, 44, 45, 49, 55, 69, 76 и 99.

На других запланированных к отмене маршрутах изменят лишь количество перевозчиков и транспортных средств. В то же время пассажиры получат льготы на проезд. Перевозчиков обяжут строго следовать расписанию. Они будут работать с 6.00 до 00.00 с минимальными интервалами в часы пик.

Сейчас в Брянске работают 102 муниципальных маршрута.43 - по нерегулируемым тарифам. По ним курсируют 265 автобусов и 96 троллейбусов. По Брянску ходит 881 маршрутка. 59 маршрутов работают по нерегулируемым тарифам. Обслуживают их три юридических лица и 28 индивидуальных предпринимателей, сообщают в пресс-службе Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».