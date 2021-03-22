На реках и озерах Брянской области с 22 марта запретили рыбачить

В Брянской области с 22 марта запретили ловить рыбу на время нерестового периода на реках и озерах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянской области с 22 марта запретили ловить рыбу на время нерестового периода на реках и озерах. Об этом предупреждает региональный департамент природных ресурсов и экологии.

С 22 марта по 1 июня запрещена ловля рыбы на водных объектах в Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах. На остальных водных объектах рыбачить запрещено с 1 апреля по 10 июня.

Исключение делают рыбакам с одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи, у одного гражданина.

На зимовальных ямах под запретом с 1 октября по 30 апреля вылов осетровых виды рыб, лососевых и сиговых видов рыб, подуста.

Также запретили вылавливать рыбу маленьких размеров. Жереха и судака – меньше 30 сантиметров, леща – меньше 20 сантиметров, щуку – меньше 32 сантиметров, сома – меньше 60 сантиметров, сазана – меньше 40 сантиметров, голованя – меньше 20 сантиметров¸ линя – меньше 15 сантиметров, раков – меньше 10 сантиметров.

Любителям-рыболовам в сутки разрешили вылавливать 3 судака, 5 щук, одного сома, 30 раков, 50 мальков, 0,2 килограмма мотыля.

За нарушение запрета на граждан предусмотрели штрафы от двух до пяти тысяч рублей с последующей конфискацией судна и других орудий добычи. Должностные лица заплатят от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. Юридические - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Также придется возместить ущерб по прейскуранту за один экземпляр:

- стерлядь – 4572 руб.;

- судак – 3305 руб.;

- жерех, сазан, щука, карп, белый амур, толстолобики, сом пресноводный – 925 руб.;

- чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец – 500 руб.;

- плотва, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный – 250 руб.;

- другие виды пресноводных рыб – 100 руб.

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