В Брянске пустили новый автобус до деревни Тиганово

В Брянске с 22 марта запустили новый межмуниципальный маршрут в направлении "Деревня Тиганово - Юридический факультет БГУ". Фото: "Брянский автобус".

В Брянске с 22 марта запустили новый межмуниципальный маршрут в направлении "Деревня Тиганово - Юридический факультет БГУ".

На маршруте будут работать 6 микроавтобусов пригородного перевозчика АО "Брянская автоколонна №1403" с 6.23 до 22.23. Номер маршруту присвоят после окончательного утверждения. А пока идет изучение пассажиропотока, сообщают в группе «Брянский автобус» в соцсетях.

Автобус будеткурсировать от остановки «Магазин» в деревне, далее он проследует по улице Шоссейной, проспекту Станке Димитрова, улицам Пересвета, Красноармейской, проспекту Ленина, улицам Дуки, Бежицкой и Степной.

Предварительное расписание маршрута «Деревня Тиганово — Юрфак БГУ»:

Деревня Тиганово — 7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00 до школы №9, 9.20, 9.40 до школы №9, 10.00, 10.20 до школы №9, 10.40, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00 до школы №9, 19.20, 19.40 до школы №9, 20.00, 20.20 до школы №9, 20.40 до школы №9, 21.20 до школы №9, 22.00 до школы №9.

Юрфак БГУ — 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40, 10.20 до автовокзала, 11.00 до автовокзала, 11.40 до автовокзала, 12.00, 12.40, 13.20, 14.00 до автовокзала, 14.40 до автовокзала, 15.20 до автовокзала, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.20, 21.00.

Укороченные рейсы из парка на маршрут (от остановки «Автовокзал»):

— на Тиганово — 6:23, 6:43, 7:03, 7:23, 7:43, 8:03, 10:23, 11:03, 11:43, 14:43, 15:23, 16:03.

— на Юрфак БГУ — 15:26, 16:06, 16:46.

Пассажиров предупреждают, что расписание может меняться.

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