В Брянске 14 многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья

В Брянске 14 многодетных семей получили сертификаты на покупку или строительство жилья. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске 14 многодетных семей получили сертификаты на покупку или строительство жилья. Свидетельства дают право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В 2021 году на эти цели из областного и городского бюджетов выделили 14,7 миллиона рублей.

- Свидетельства вручают в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и соответствующих региональной и муниципальной подпрограмм, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Цель этих программ - предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Сейчас в очереди на получение социальной выплаты состоит 326 молодых семей. Работа в этом направлении продолжится в дальнейшем.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».