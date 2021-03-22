Брянские родители готовятся сдать ЕГЭ по русскому языку

В Брянском городском лицее №1 имени Пушкина 24 марта в 11.00 состоится Единый день сдачи ЕГЭ​ родителями. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянском городском лицее №1 имени Пушкина 24 марта в 11.00 состоится Единый день сдачи ЕГЭ родителями.

Участники экзамена проверят свои знания по русскому языку. В этом году он является единственным обязательным предметом для выпускников, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В этот день родители выпускников поменяются местами со своими детьми и пройдут всю процедуру ЕГЭ. Им предстоит пережить эмоции от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

Чтобы стать участниками ЕГЭ для родителей, нужно до 23 марта обратиться к директору школы, в которой учится ребенок, или в департамент образования и науки Брянской области по телефону: 8(4832)58-73-07. При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.

Возрастное ограничение - 18+

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