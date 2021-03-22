В Брянской области от коронавируса привились больше 60 тысяч жителей

В Брянской области прививку от коронавируса препаратом "Спутник V"сделали 60 743 жителя. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области прививку от коронавируса препаратом "Спутник V"сделали 60 743 жителя. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 21 марта.

В регионе продолжается прививочная компания. Учреждения здравоохранения возвращаются к привычному ритму работы.

До 22 марта в Брянскую область обещали завести 2 тысячи доз вакцины «Спутник V» в пятидозовой фасовке. В регион еще раньше поставили вакцину против коронавирусной инфекции в общем объеме 65072 дозы. Вакцину отгрузили в медицинские организации, идет активная работа по вакцинации населения.

Ее проводят в 33 медицинских организациях. Всего организовали 64 прививочных пункта. Больше всего их в Брянской городской поликлинике № 1, там их 7, в Брянской городской поликлинике № 4 - 6, в Брянском районе -5 прививочных пунктов. В Жуковском районе, ЧУЗ «Больница „РЖД-Медицина“ городa Брянска», Гордеевском районе, Новозыбковской ЦРБ, Климовской ЦРБ - по 3 пункта, в Навлинской ЦРБ, Трубчевской ЦРБ, Дятьковской РБ, Красногорской ЦРБ, Брянской городской больнице № 2, Почепской ЦРБ - по 2 пункта, в остальных районах - по одному прививочному пункту.

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