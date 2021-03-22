Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 88 жителей региона, выздоровели 76 пациентов. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34807 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34029 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 419 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Стародубский район - здесь 11 новых заболевших. В Брянском, Трубчевском районах, в Новозыбкове - по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 марта 2021 года:
— Брянск – 12949 (+36)
— Брянский район – 4238 (+6)
— Дятьковский район – 1452
— Карачевский район – 1147 (+5)
— Клинцы – 1002 (+3)
— Стародубский район – 947 (+11)
— Трубчевский район – 892 (+6)
— Новозыбков – 840 (+6)
— Комаричский район – 835
— Жуковский район – 775
— Выгоничский район – 758
— Навлинский район – 764 (+5)
— Брасовский район – 757
— Унечский район – 638 (+1)
— Климовский район – 631 (+2)
— Фокино – 601
— Мглинский район – 555
— Почепский район – 526
— Погарский район – 524 (+2)
— Сельцо – 484 (+1)
— Дубровский район – 474
— Клинцовский район – 442
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 362
— Гордеевский район – 344 (+2)
— Суражский район – 309
— Красногорский район – 253 (+1)
— Севский район – 246 (+1)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73
— Иногородние – 64.