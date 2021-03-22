Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 22 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 88 жителей региона, выздоровели 76 пациентов. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34807 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34029 жителя области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 419 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 36 новых случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту Стародубский район - здесь 11 новых заболевших. В Брянском, Трубчевском районах, в Новозыбкове - по шесть заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 22 марта 2021 года:

— Брянск – 12949 (+36)

— Брянский район – 4238 (+6)

— Дятьковский район – 1452

— Карачевский район – 1147 (+5)

— Клинцы – 1002 (+3)

— Стародубский район – 947 (+11)

— Трубчевский район – 892 (+6)

— Новозыбков – 840 (+6)

— Комаричский район – 835

— Жуковский район – 775

— Выгоничский район – 758

— Навлинский район – 764 (+5)

— Брасовский район – 757

— Унечский район – 638 (+1)

— Климовский район – 631 (+2)

— Фокино – 601

— Мглинский район – 555

— Почепский район – 526

— Погарский район – 524 (+2)

— Сельцо – 484 (+1)

— Дубровский район – 474

— Клинцовский район – 442

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 362

— Гордеевский район – 344 (+2)

— Суражский район – 309

— Красногорский район – 253 (+1)

— Севский район – 246 (+1)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.