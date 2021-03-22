Брянский суд не нашел в действиях главы Советского района Колесникова корыстных побуждений

Брянский областной суд публиковал решение по уголовному делу главы администрации Советского района Брянска Алексея Колесникова. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Брянский областной суд не нашел в действиях главы Советского района Алексея Колесникова корыстных побуждений. Суд опубликовал решение по уголовному делу главы администрации Советского района Брянска Алексея Колесникова. Из него стало понятно, почему принято оправдательное решение, сообщают «Брянские новости».

В областном суде напомнили, что использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы уголовно наказуемо только в случае, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства.

Сведений о таких последствиях, которые могли бы наступить от действий Алексея Колесникова, суду не представлено, отметили в апелляционной инстанции. Также в суде не нашло подтверждения и обвинение в личной заинтересованности Колесникова в незаконной выдаче специальных пропусков.

- Принципы презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон судом соблюдены, - отметили в областном суде. - Не предоставляя какой-либо из сторон преимущества, суд создал необходимые условия для исполнения ими процессуальных обязанностей и осуществления прав. Нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые ставили бы под сомнение законность и обоснованность принятого судом решения, не установлено. Таким образом, приговор является законным, обоснованным и мотивированным, а оснований для отмены оправдательного приговора и направления дела на новое судебное разбирательство, в том числе по доводам апелляционного представления, не имеется.

Напомним, Алексея Колесникова обвиняли в незаконной выдаче спецпропусков, которые позволяли работать и беспрепятственно перемещаться в режим самоизоляции. Его вводили весной прошлого года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как уже сообщали раньше, 12 марта Брянский областной суд подтвердил оправдательный приговор главе Советской районной администрации Алексею Колесникову. Апелляционная жалоба гособвинителя осталась без удовлетворения.

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