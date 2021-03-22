Педагоги из брянского Новозыбкова победили в конкурсе«Учитель будущего»

Команда педагогов из брянского Новозыбкова оказалась в числе победителей конкурса «Учитель будущего». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Команда педагогов из брянского Новозыбкова оказалась в числе победителей конкурса «Учитель будущего».

Ольга Владимировна Хомовская, Наталья Николаевна Холина и Владимир Сергеевич Крадиженко преподают в средней общеобразовательной школе №4 города.

Финал профессионального конкурса завершился в Санкт-Петербурге.

Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

- Конкурс развивает умение работать в команде, дает возможность для самосовершенствования, - отметили педагоги из Новозыбкова.

После подведения итогов сформируют сообщество учителей, которые получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Лучшие учителя смогут поучаствовать в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж». Это – образовательный центр АНО «Россия – страна возможностей», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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