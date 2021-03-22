Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 марта 2021 года

В Брянской области на час ночи 22 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 34719 человек, вылечились 33953 жителей области, умерли 279 пациентов. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянской области на час ночи 22 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 34719 человек, вылечились 33953 жителей области, умерли 279 пациентов.

За минувшие сутки заболели 81 житель региона, выздоровели 84 пациентов. Смертельных случаев от коронавируса нет. За прошедший день выполнили 1597 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 487,2 тысяч, сообщили в оперативном штабе Брянской области 21 марта.

В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. В Брянском и Севском районах ковидом заболели еще по 8 человек. В Карачевском и Стародубском районах – по 7. В Унечском районе коронавирус подтвердили у 6 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

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