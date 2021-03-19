В Брянске задержанную за убийство случайной прохожей 31-летнюю женщину заключили под стражу

Расследование продолжается. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске 31-летней женщине, подозреваемой в убийстве случайной прохожей, предъявили обвинение и заключили под стражу. Об этом рассказали сегодня, 19 марта, в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

Напомним, 17 марта в Брянске на улице 22 Съезда КПСС, около дома №116 обнаружили тело 58-летней местной жительницы. В убийстве подозревают 31-летнюю женщину. Она сама вызвала полицейских на место преступления и сообщила им, что страдает шизофренией.

По данному факту возбудили уголовное дело. На основании собранных доказательств задержанной предъявили обвинение в убийстве. В отношении нее избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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