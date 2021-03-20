Коронавирус в Брянской области, последние новости на 20 марта 2021 года

В Брянске ковидом заболели еще 45 человек. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 20 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 34549 человек, вылечились 33782 жителя области, умерли 279 пациентов.

За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 106 пациентов. От ковида скончались еще три человека. За прошедший день выполнили 1712 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 483,6 тысяч.

В Брянске ковидом заболели еще 45 человек, в Карачевском и Брасовском районах – по 7, в Дятьковском – 4. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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