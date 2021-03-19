Коронавирусный год в Брянске: июнь 2020

С приходом лета рост заболеваемости несколько снизился. Это позволило снять некоторые коронавирусные ограничения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Год назад, в марте 2020-го, в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает вспоминать, как Брянщина прожила это непростое время.
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С приходом лета рост заболеваемости несколько снизился. Это позволило снять некоторые коронавирусные ограничения. Возобновили плановую вакцинацию. Открыли автошколы и некоторые торговые центры. Разрешили провести праздничный парад на 24 июня.
Разрешили провести праздничный парад на 24 июня.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
– По данным оперативного штаба, в области отмечается снижение заболеваемости и отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки, - сообщили тогда в оперштабе. – В связи с чем, 24 июня в Брянске пройдет торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной техники.
В июне сняли обязательную самоизоляцию для граждан. Брянцам разрешили жениться с соблюдением санитарных норм.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В июне сняли обязательную самоизоляцию для граждан. Брянцам разрешили жениться с соблюдением санитарных норм. В ЗАГСе могли присутствовать только новобрачные и регистраторы. Также возобновили государственную регистрацию всех видов актов гражданского состояния по предварительной записи.
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