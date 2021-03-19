В брянском лесу стало меньше кабанов и больше белок

Фото: Николай Шпиленок.

В Брянской области провели зимние маршрутные учеты. Специалисты подсчитали численность зверей и птиц в заповеднике «Брянский лес» и в заказнике «Клетнянский». Всего прошли 70 километров на восьми маршрутах в заповеднике и 55 километров на шести маршрутах в заказнике.

Удалось определить, что в заказнике значительно выросло количество белок. В этом году их обнаружили почти две тысячи. Для сравнения в 2018 году их было всего 270. Это связывают с классическими популяционными волнами с провалами и подъемами в течение нескольких лет.

В то же время в заповеднике уменьшилось число кабанов: в этом году их насчитали всего два, тогда как в 2010 году было 527. На это влияет деятельность человека по регуляции численности из-за вспышек африканской чумы свиней.

– Важно понимать, что данные зимних маршрутных учетов нужно рассматривать именно в многолетней динамике численности, – прокомментировала, заместитель по научной работе заповедника «Брянский лес» Елена Ситникова. – Один год, пусть даже с выдающимися в любую сторону цифрами, не может быть веским основанием об однозначных выводах или о принятии каких-либо решений.

Зимние маршрутные учеты в заповеднике «Брянский лес» проводят с 1988 года, в заказнике «Клетнянский» – с 2011. В минувшем году из-за бесснежной зимы их не осуществляли, рассказали в пресс-службе заповедника.

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