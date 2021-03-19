Коронавирусный год в Брянске: май 2020

9 мая празднование 75-летия Победы прошло без традиционного парада и привычных массовых гуляний. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

25 марта 2020 года в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает цикл статей о том, как Брянщина прожила это странное время.

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7 мая в Брянской области ввели обязательный масочный режим. Граждан заставили носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах, на предприятиях и зачем-то даже на улицах. Ковид-диссидентов нещадно отлавливали и штрафовали. Вместе с этим 11 мая завершился режим нерабочих дней. Большинство учреждений вернулись к привычной деятельности. Школьников и студентов оставили на дистанционном обучении.

В мае открыли масочное производство на филиале Московского эндокринного завода в Почепском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

9 мая празднование 75-летия Победы прошло без традиционного парада и привычных массовых гуляний. Утром творческие коллективы спели песни под окнами у ветеранов. Остальные торжества провели в онлайн-формате. Вечером всем предложили выйти на балконы и исполнить песню «День Победы», затем можно было зажечь «Фонарики Победы». На пустынном Кургане Бессмертия прогремел праздничный салют.

7 мая в Брянской области ввели обязательный масочный режим. Граждан заставили носить средства индивидуальной защиты. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В конце мая открыли масочное производство на филиале Московского эндокринного завода в Почепском районе. Тогда же свои и привозные маски всех расцветок и фасонов появились в свободной продаже не только в брянских аптеках, но даже в супермаркетах.

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