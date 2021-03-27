Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 марта 2021 года

В Брянске подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 27 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 13 городах и районах. В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Навлинском районе заболели 10 жителей, в Стародубском – 8, Унечском – 7, Мглинском – 6.

За сутки в регионе не зафиксировали новых смерти от коронавируса. Количество всех жертв ковид-19 на Брянщине по-прежнему 282.

Суточный прирост заболеваемости составил 92 случая. С болезнью справился еще 71 пациент. Суммарное число заболевших достигло 35180, выздоровевших – 34349.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1780 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 493 тысячи.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13104, 4264 и 1456 соответственно.

В СМИ прошла информация о якобы принудительной вакцинации педагогов от коронавируса. Уточнялось даже, что специалистам, работающим с детьми, грозят увольнениями в случае отказа от укола. Однако эту информацию «Комсомольской правде» в Брянске» опровергли сами работники школ и детских садов. Высказался об инциденте также областной департамент образования и науки. Оказывается, в коллективах проходили беседы. Руководство настоятельно рекомендовало подчиненным привиться от ковида и разъясняло важность этого. В некоторых случаях на подобные мероприятия приглашали медиков – для более детальных консультаций. Об увольнении же речь никогда не шла, ведь вакцинация в России – добровольная.

Всего от короанвируса в регионе привились 5021 работника системы образования в Брянской области. А согласились на вакцинацию 9434 сотрудника.

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