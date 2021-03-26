Сыну брянского вице-губернатора снизили наказание за смертельное ДТП на год

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Не 6,5 лет, а 5,5 лет проведет в колонии общего режима сын бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова, которого признали виновным в смертельном пьяном ДТП. Апелляционную жалобу его защитников рассмотрели в облсуде в пятницу, 26 марта.

Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске" судебное заседание началось в 10.00. Виновник смертельной аварии участвовал в нем по средствам видеосвязи.

При вынесении решения апелляционный суд учел позиция потерпевшей стороны, а также смягчающие обстоятельства, представленные защитником Резунова младшего, уточняет ГТРК "Брянск".

Напомним, сына экс-чиновника осудили 27 января этого года. Дело рассматривали в Советском районном суде. Тогда установили, что пьяный водитель "Фольксвагена Туарег" в ночь с 17 на 18 сентября столкнулся с "Тойотой Вилл". Авария случилась на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. После ДТП автомобилист скрылся, однако вскоре был задержан.

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