Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 92 жителя региона, выздоровел 71 пациент. За сутки новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 35180 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34349 жителей области, умерли 282 пациента. За сутки выполнили 1780 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 493 тысячи.
В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Навлинском районе заболели 10 жителей, в Стародубском – 8, Унечском – 7, Мглинском – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 марта 2021 года:
— Брянск – 13104 (+42)
— Брянский район – 4264 (+3)
— Дятьковский район – 1456
— Карачевский район – 1172 (+4)
— Клинцы – 1016
— Стародубский район – 972 (+8)
— Трубчевский район – 901 (+2)
— Новозыбков – 843
— Комаричский район – 842
— Жуковский район – 777
— Выгоничский район – 761
— Навлинский район – 777 (+10)
— Брасовский район – 763 (+2)
— Унечский район – 652 (+7)
— Климовский район – 632
— Фокино – 606
— Мглинский район – 567 (+6)
— Почепский район – 534 (+2)
— Погарский район – 528 (1)
— Сельцо – 488 (+4)
— Дубровский район – 476
— Клинцовский район – 447
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 381
— Гордеевский район – 346
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 255
— Севский район – 248 (+1)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73
— Иногородние – 64.
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