Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 92 жителя региона, выздоровел 71 пациент. За сутки новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 35180 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34349 жителей области, умерли 282 пациента. За сутки выполнили 1780 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 493 тысячи.

В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Навлинском районе заболели 10 жителей, в Стародубском – 8, Унечском – 7, Мглинском – 6. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 марта 2021 года:

— Брянск – 13104 (+42)

— Брянский район – 4264 (+3)

— Дятьковский район – 1456

— Карачевский район – 1172 (+4)

— Клинцы – 1016

— Стародубский район – 972 (+8)

— Трубчевский район – 901 (+2)

— Новозыбков – 843

— Комаричский район – 842

— Жуковский район – 777

— Выгоничский район – 761

— Навлинский район – 777 (+10)

— Брасовский район – 763 (+2)

— Унечский район – 652 (+7)

— Климовский район – 632

— Фокино – 606

— Мглинский район – 567 (+6)

— Почепский район – 534 (+2)

— Погарский район – 528 (1)

— Сельцо – 488 (+4)

— Дубровский район – 476

— Клинцовский район – 447

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 381

— Гордеевский район – 346

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 255

— Севский район – 248 (+1)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73

— Иногородние – 64.

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