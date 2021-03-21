В брянском Новозыбкове со скандального памятника пограничникам облезает краска

В Брянском Новозыбкове со скандально известного памятника Пограничникам начала отваливаться краска. Фото: "Актуальный Брянск".

В Брянском Новозыбкове со скандально известного памятника пограничникам начала отваливаться краска. Об этом сообщили в соцсетях в воскресенье 21 марта.

Напомним, странная скульптура возмутила местных жителей еще в октябре прошлого года. Фигуры собаки и пограничника получились не такими, как были изначально задуманы. Новозыбковцы требовали исправить комичный памятник.

И вот сегодня горожане поделились информацией и фото. На снимках видно, что краска на памятнике облезает.

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