В Брянске футбольный матч «Динамо»- «Крылья Советов» прошел без эксцессов

В Брянске недавно завершился футбольный матч между нашим «Динамо» и самарской командой «Крылья Советов». Фото: ФК "Динамо".

В Брянске недавно завершился футбольный матч между нашим «Динамо» и самарской командой «Крылья Советов». Счет игры-2:0 в пользу соперников. Самарские футболисты во втором тайме забили два мяча в ворота брянского «Динамо».

- Матч прошел спокойно, никаких эксцессов не было, - сообщает информационный спортивный источник «КП-Брянск». - Самарские фанаты вели себя подобающе.

Поддержать игроков команды «Крылья Советов» приехали 60 болельщиков.

Напомним, что сегодня, 20 марта, на вокзале в Брянске их встретил ОМОН. Прибывшие поездом из Москвы на матч с командой «Динамо» фанаты устроили в поезде дебош.

В связи с этим на стадионе «Динамо» во время матча усилили меры безопасности. Однако игра прошла без происшествий, а фанатов из Самары после на автобусе доставили на железнодорожный вокзал.

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