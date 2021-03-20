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Общество20 марта 2021 13:10

На Брянщине от коронавируса скончался 23-летний парень

На 20 марта в регионе коронавирус унес жизни 279 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области от коронавируса умер 23-летний парень.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области от коронавируса умер 23-летний парень. Его организм не справился с опасной инфекцией. Еще о трех жертвах ковида стало известно 19 марта. Среди них был и молодой человек, сообщают в оперативном штабе Брянской области.

На 20 марта в регионе коронавирус унес жизни 279 человек. Умерших хоронили с соблюдением всех мер предосторожности.

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