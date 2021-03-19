В Брянской области завершился региональный этап конкурса "Учитель года-2021"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Брянской области.

В Брянской области 18 марта завершился региональный этап конкурса "Учитель года-2021". Он длился четыре дня. В конкурсе участвовали 20 педагогов по различным дисциплинам, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

В итоге выбрали четырех призеров. Ими стали учитель иностранных языков Выгоничской средней школы Наталья Николаевна Власенко, учитель начальных классов Сещинской школы Татьяна Петровна Глуховская, учитель русского языка и литературы гимназии №4 Брянска Елена Алексеевна Грачева и учитель географии школы №2 города Сельцо Мария Игоревна Сарнецкая.

Финальные испытания всероссийского конкурса "Учитель года-2021" намечены на сентябрь-октябрь 2021 года. До 10 июня региональный департамент образования должен определиться с участником, который будет представлять Брянскую область.

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