Коронавирусный год в Брянске: апрель 2020

По обезлюдевшим улицам ездили поливальные машины. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

25 марта 2020 года в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. Коварная инфекция, поведение которой специалисты до сих пор так полностью и не изучили, сильно изменила нашу повседневность. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает цикл статей о том, как Брянщина прожила это странное время.

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

901 заболевший, 8 скончавшихся

Апрель был богат на события. В первые дни вирус поразил лишь пятерых человек, а к концу месяца зарегистрировали уже 901-го. Из-за этого запретили православные Пасху и Радуницу. В праздничные дни полицейские дежурили около церквей и кладбищ.

В начале апреля по городу поползли слухи о массовом заболевании среди прихожан одной из местных евангелических церквей. Оперативный штаб поначалу это опровергал. Но уже 7 апреля глава региона Александр Богомаз в эфире федеральному каналу подтвердил факт обнаружения вируса в церкви христиан веры евангельской «Пробуждение». Ковид в Брянск завезли двое ее адептов. Они недавно вернулись из Испании и отказались от двухнедельного карантина. Удалось установить, что круг контактных лиц у них составил около 300 человек. Так началась вспышка коронавируса в Брянске.

Информация оперативного штаба о первом скончавшемся. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Первая смерть

15 апреля в Брянской области умер первый больной с COVID-19.

– Сегодня стало известно, что скончался наш с вами земляк, – сообщили в оперштабе. – Ему было 89 лет. У него было несколько тяжелых хронических заболеваний: сахарный диабет, последствия перенесенного инсульта, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и ряд других. Все это значительно осложнило течение коронавирусной инфекции, которой он заразился при контакте с приехавшими гражданами из Европы.

Не удивительно, что ковидная истерия в регионе от такой информации только усилилась. В первых числах месяца по указу президента жители Брянщины, как и все россияне, не вышли на работу. Улицы города практически полностью опустели. Для передвижения выписывали специальные пропуска, их выдачу строго контролировали.

В Брянске начали дезинфицировать улицы, остановочные комплексы и общественный транспорт. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Техника безопасности – наше всё!

В Брянске начали дезинфицировать улицы, остановочные комплексы и общественный транспорт. По тротуарам ходили сотрудники дорожного управления в защитных костюмах и лили из моек высокого давления чистящие средства на остановки и на асфальт. По обезлюдевшим улицам ездили поливальные машины. В подъездах, коридорах, лифтах, на лестницах в брянских многоквартирных домах проводили санитарную обработку.

23 апреля из-за резкой вспышки заболевания закрыли город Сельцо. На въездах в населенный пункт выставили заградительные кордоны. У въезжающих проверяли документы, пропускали только по прописке. Желающих уехать из Сельцо выпускали свободно.

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