Коронавирусный год в Брянске: март 2020

Опустевший Брянск в первые дни самоизоляции с высоты птичьего полета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

25 марта 2020 года в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. Коварная инфекция, поведение которой специалисты до сих пор так полностью и не изучили, сильно изменила нашу повседневность. «Комсомольская правда – Брянск» продолжает цикл статей о том, как Брянщина прожила это странное время.

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Первая половина марта прошла в надежде, что вирус обойдет нашу область стороной. Тем не менее, 17 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Все приезжающие с эпидемиологически опасных территорий должны были уведомлять об этом Роспотребнадзор и соблюдать двухнедельный карантин. В области запретили все массовые мероприятия. Организации и предприятия в спешном порядке начали приобретать бесконтактные термометры.

Первый пациент

Во второй половине марта оперативный штаб сообщил о первом ковидном пациенте.

– На 08.30 25 марта в регионе зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией, – рассказали тогда. – Жительница Брянска находится под наблюдением в изолированном боксе Брянской областной инфекционной больницы.

К вечеру этого же дня подтвердили еще один случай инфицирования. Проба дала положительный результат у пациентки, которая все время находилась под наблюдением врачей. Утром следующего дня, 26 марта, появилась информация еще о двух заболевших. 28 марта – еще об одном. Все пациенты были под присмотром медиков. Врачи оценивали их самочувствие как удовлетворительное.

Сообщение оперштаба о первом заболевшем 25 марта 2020 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Полная самоизоляция

31 марта на территории региона ввели режим полной самоизоляции. Прекратили работу предприятия бытового облуживания и общественного питания. Функционировали только продуктовые магазины, аптеки и некоторые предприятия, выполняющие неотложные работы.

Гражданам разрешили выносить мусор и гулять с домашними питомцами. За соблюдением правил бдительно следили правоохранители, нарушителей ловили и штрафовали. Всеобщая паника породила нездоровый спрос на туалетную бумагу и гречку. Из аптек исчезли медицинские маски.

– Помню, как в первые дни карантина мы с подругой ходили за продуктами, – вспоминает жительница Брянска Мария. – До ближайшего супермаркета шли, опасливо озираясь. Шарахались от прохожих, как от прокаженных. В магазинах все смотрели друг на друга сурово и испуганно.

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