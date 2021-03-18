Водитель грузовика выжил в ДТП с поездом в Стародубском районе

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

В четверг, 18 марта, в Стародубском районе столкнулись грузовик и тепловоз. В ДТП тяжело пострадал водитель большегруза, его увезли в больницу.

О ДТП первыми сообщили очевидцы в соцсетях. Уточнялось, что инцидент произошел у села Пролетарск. Автор проиллюстрировал пост фотографиями.

Позже о выезде к месту аварии отчитались сотрудники регионального ГУ МЧС России. Им сообщение о происшествии поступило в 12.53.

- Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «КамАЗ» и тепловоза случилось вблизи деревни Басихин, - уточняют в чрезвычайном ведомстве. - К месту происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения ПСЧ-44, полицейские и медики. Есть пострадавший.

В комментариях к посту в популярном паблике очевидец отмечает, что водитель грузовика выжил:

«Водитель живой!!! Помогали его грузить в «скорую». Но очень сильно пострадал», - написала Виктория Дуда.

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