Коронавирусный год в Брянске: февраль 2020

В феврале брянцев с внебольничной пневмонией начали проверять на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 марта 2020 года в Брянской области зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19. Коварная инфекция, поведение которой специалисты до сих пор так полностью и не изучили, сильно изменила нашу повседневность.

Мы уже смирились с масками и полюбили социальную дистанцию. Скорее по привычке продолжаем следить за коронавирусной статистикой. И знаем, что потеря обоняния – это опасный симптом.

Панические настроения весны 2020-го спустя год у многих сменились спокойным принятием новой реальности. «Комсомольская правда – Брянск» вспомнила, как Брянщина прожила это странное время.

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА: 0 заболевших, 0 скончавшихся

Грозный вирус, начавший свое мировое турне в декабре 2019 года из китайского Уханя, уже к началу 2020-го подобрался к Брянску. Не удивительно, что первой подозреваемой стала гражданка Китая. В ночь на 21 февраля 41-летнюю китаянку с высокой температурой обнаружили в поезде Киев – Москва.

На железнодорожной станции в Суземке вагон №11 с иностранкой и ее 22-мя попутчиками отцепили от состава и отогнали в санитарный тупик. 13 человек поместили в карантинный корпус горбольницы №4. Остальные пассажиры приняли решение остаться в вагоне. Тогда тревога оказалась ложной: признаков ковида или простуды ни у кого не обнаружили. За хорошую работу брянских врачей поблагодарила вице-премьер Татьяна Голикова.

Испугавшиеся жители Брянщины на какое-то время вздохнули спокойно. Но подготовиться к встрече ковида все же решили заранее. 19 февраля в региональном правительстве создали Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения Брянской области.

В феврале брянцев с внебольничной пневмонией начали проверять на коронавирус. Осмотры проводили в том же региональном Центре гигиены и эпидемиологии, где обследовали гражданку Китая.

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