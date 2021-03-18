В Брянске за минувший день подтвердили 11 новых случаев коронавируса. В Трубчевском районе ковидом заболели еще 10 человек, в Погарском – 8. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 18 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 86 жителей региона, выздоровели 75 пациентов. От ковида скончались еще 3 человека. В целом с начала пандемии у 34466 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33676 жителей области, умерли 276 пациентов. За сутки выполнили 1960 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время достигло почти 482 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 11 новых случаев коронавируса. В Трубчевском районе ковидом заболели еще 10 человек, в Погарском – 8. В Брянском, Дятьковском и Навлинском районах выявили по 7 заболевших. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 19 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 18 марта 2021 года:

— Брянск – 12804 (+11)

— Брянский район – 4218 (+7)

— Дятьковский район – 1447 (+7)

— Карачевский район – 1127 (+3)

— Клинцы – 989 (+4)

— Стародубский район – 927 (+6)

— Трубчевский район – 875 (+10)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 828 (+6)

— Жуковский район – 770 (+3)

— Выгоничский район – 755

— Навлинский район – 757 (+7)

— Брасовский район – 746

— Климовский район – 629

— Унечский район – 629

— Фокино – 601 (+3)

— Мглинский район – 552 (+4)

— Почепский район – 522

— Погарский район – 511 (+8)

— Сельцо – 483

— Дубровский район – 472 (+1)

— Клинцовский район – 440 (+1)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390 (+1)

— Клетнянский район – 357 (+2)

— Гордеевский район – 342

— Суражский район – 305 (+1)

— Красногорский район – 251

— Севский район – 236

— Жирятинский район – 125 (+1)

— Рогнединский район – 72

— Иногородние – 64.

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