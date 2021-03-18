Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 марта 2021 года

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске - 35. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 18 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 16 городах и районах. Больше всего заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Брасовском районе ковидом заболели еще 8 человек, в Брянском – 5.

За сутки в регионе зафиксировали четыре новые смерти от коронавируса. Всех жертв инфекции на Брянщине теперь 273.

Прирост заболеваемости составил 81 случай или 0,2 процента. С болезнью справились еще 88 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34380, выздоровевших – 33601.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1635 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 480 тысяч.

Первая тройка городов с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12793, 4211 и 1440 соответственно.

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