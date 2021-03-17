По факту убийства 58-летней женщины в Брянске завели уголовное дело

По факту убийства 58-летней женщины в Бежицком районе Брянска завели уголовное дело. Предполагаемую нападавшую задержали и допрашивают, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

По уточненной информации, инцидент произошел на улице 22-го Съезда КПСС днем в среду, 17 марта. Тело потерпевшей лежало на тротуаре недалеко от дома №116 - с телесными повреждениями и без признаков жизни.

- Следователи провели осмотр места происшествия, обнаружили предполагаемое орудие причинения травм потерпевшей, зафиксировали и изъяли следы совершения преступления, - рассказывают в Следственном комитете.

Подозреваемой по делу проходит 31-летняя женщина. Ее сейчас допрашивают.

По неофициальной информации, фигурантка уголовного дела, совершив убийство, сама позвонила в полицию. Она сообщила о случившемся и заявила, что больна шизофренией. Горожанка дождалась приезда правоохранителей. И заявила им, что на преступление ее подтолкнули голоса в голове. А также желание заполучить сумочку жертвы.

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