Опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 17 марта 2021 года. За минувшие сутки заболел 81 житель региона, выздоровели 88 пациентов. От ковида скончались еще 4 человека. В целом с начала пандемии у 34380 человек подтвердили коронавирус, вылечился 33601 житель области, умерли 273 пациента. За сутки выполнили 1635 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 480 тысяч.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Брасовском районе ковидом заболели еще 8 человек, в Брянском – 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 17 марта 2021 года:

— Брянск – 12793 (+35)

— Брянский район – 4211 (+5)

— Дятьковский район – 1440 (+2)

— Карачевский район – 1124

— Клинцы – 985 (+2)

— Стародубский район – 921

— Трубчевский район – 865 (+2)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 822

— Жуковский район – 767 (+1)

— Выгоничский район – 755

— Навлинский район – 750 (+3)

— Брасовский район – 746 (+8)

— Климовский район – 629

— Унечский район – 629 (+4)

— Фокино – 598

— Мглинский район – 548

— Почепский район – 522

— Погарский район – 503

— Сельцо – 483 (+2)

— Дубровский район – 471

— Клинцовский район – 439 (+4)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 389 (+1)

— Клетнянский район – 355 (+4)

— Гордеевский район – 342 (+2)

— Суражский район – 304 (+4)

— Красногорский район – 251 (+2)

— Севский район – 236

— Жирятинский район – 124

— Рогнединский район – 72

— Иногородние – 64.

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