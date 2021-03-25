Брянские следователи ищут родителей убитого младенца. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Брянские правоохранители разыскивают родителей убитого новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. Напомним, что в среду, 24 марта, утром в городском лесу «Заставище», расположенном рядом с улицей Дружбы в Бежицком районе Брянска, обнаружили обугленное тело младенца.

Следственное управление просит жителей Брянска сообщать о беременных женщинах, проживавших рядом с вами или вашими знакомыми в последние 9 месяцев. Которые в настоящее время не являются беременными и у них отсутствует ребенок. А также обращаются с просьбой информировать о беременных в указанный период времени женщинах, которые убыли за пределы Брянска и Брянской области, в том числе в неизвестном направлении.

Всю необходимую информацию можно предоставить по телефону следственного управления на круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности»: 8 (4832) 62-01-76 или 123 (для набора с мобильного телефона). Можно позвонить и в полицию, набрав 02 или 102 (для набора с мобильного телефона).

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