Экспертизы по делу о сожженном новорожденном в Брянске продлятся минимум месяц

Проведение комплекса назначенных экспертиз по уголовному делу о сожжении тела новорожденного Брянске, которое нашли в лесу «Заставище» в Бежицком районе 24 марта, займет минимум месяц. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в СУ СКР по Брянской области.

По факту обнаружения тела следователи завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В рамках расследования специалисты назначили несколько экспертиз - судебно-медицинские и криминалистические. Для этих целей труп передали в морг.

Ориентировочно, исследования продлятся «от месяца и более». Об этом «КП» заявил старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин:

- Экспертизы дело - не быстрое. Срок проведения исследований зависит от совокупности факторов. Это и загруженность специалистов, и имеющаяся очередность, и объемы самого исследования. Также длительный срок проведения экспертиз могут обусловить определенные процессуальные моменты и возникающие фактические сложности.

Также представитель Следственного комитета подтвердил информацию СМИ о наличии на черепе младенца некого отверстия. Однако говорить о природе его возникновения рано. Это может быть и так называемый родничок, и особенности строения черепа.

Напомним, труп младенца обнаружила гуляющая в городском парке женщина с собакой. Тот лежал у кострища. О страшной находке местная жительница поспешила сообщить правоохранителям. Побывал на месте ЧП и корреспондент «Комсомолки».

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