Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 марта 2021 года

Число заболевших коронавирусом в Брянске превысило 13 тысяч. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 25 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 10 городах и районах. В Брянске за минувший день подтвердили 42 новых случая опасной инфекции. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Брянском районе ковид диагностировали у 14 человек, в Карачевском и Клетнянском районах – по 11.

За сутки в регионе зафиксировали две новых смерти от коронавируса. Количество всех жертв ковид-19 на Брянщине достигло 282.

Прирост заболеваемости составил 95 случаев. С болезнью справились еще 77 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34995, выздоровевших – 34186.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 1870 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 489 тысяч.

В топ-3 брянских муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных входят: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13026, 4258 и 1456 соответственно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».