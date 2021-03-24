Брянское «Динамо» проиграло астраханскому «Волгарю» со счетом 1:2

Фото: vk.com, сообщество "ФК "Волгарь" Астрахань".

Пятое по счету поражение потерпели брянские динамовцы в Олимп-первенстве ФНЛ. Во вторник, 24 марта, сине-белые играли с астраханским «Волгарем» на выезде. Итог встречи - 2:1 в пользу хозяев.

Матч 32-го тура брянцы провели на стадионе «Центральный» в Астрахани. Встреча началась в 17.30.

«Динамо-Брянск»:

Кузнецов, Рухаиа, Васильев, Луппа, Пикатов (Крючков, 56), Мараев, Муромский (Радченко, 81), Баранов, Держинский (Никитин, 46), Дибиргаджиев (Дрогунов, 85), Данилин.

«Волгарь»:

Саганович, Хомуха, Локтионов, Журавлев, Павлишин, Полубояринов (Мендель, 46), Бердников, Болонин (Габараев, 68), Погосов (Николаев, 64), Емельянов (Сергеев, 72), Юсупов (Пугачев, 89).

Первый гол матча принадлежит хозяевам поля. Отличился Журавлев на 28-й минуте. Буквально через пять минут брянцы сравняли счет. Мяч в ворота соперника отправил Данилин. А решающий гол забил гостям Юсупов. Произошло это на 48-й минуте матча.

Следующий матч сине-белые проведут на своем поле 28 марта. Играть будут с воронежским «Факелом». Начало встречи - в 15.00.

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