Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 марта 2021 года

Больше всего заболевших за сутки выявили в Брянске - 35. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 24 марта 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 20 городах и районах. Больше всего заболевших – в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 35 случаев коронавируса. В Брянском, Стародубском и Мглинском районах ковидом заболели по шесть человек.

За сутки в регионе зафиксировали одну новую смерть от коронавиуса. Количество всех жертв инфекции на Брянщине – 280.

Прирост заболеваемости составил 93 случая. С болезнью справились еще 80 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 34900, выздоровевших – 34109.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 200 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 487,8 тысяч.

Первая тройка городов, с наибольшим числом инфицированных выглядит следующим образом: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 12984, 4244 и 1456 соответственно.

В регионе прививку от коронавируса сделали 61553 жителя. На данный момент регион находится в лидерах по записи на вакцинацию и качественную отработку очереди. Выше показатели лишь у двух субъектов РФ – Кемеровской и Калужской областях.

Со среды, 24 марта, брянцам для въезда на территорию Украины потребуется отрицательный тест на ковид и специальный страховой полис.

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