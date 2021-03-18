Подрядчик за свой счет устранит недостатки ремонта лестницы на бежицком пляже

В Брянске подрядчик за свой счет устранит дефекты некачественного ремонта лестницы, ведущей на бежицкий пляж. Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске подрядчик за свой счет устранит дефекты некачественного ремонта лестницы, ведущей на бежицкий пляж. Объект приняли в октябре. Но в марте лестница начала разрушаться. Подрядчик признал предъявленные ему претензии и готов исправить недостатки в рамках гарантийных обязательств. Работы начнутся, когда установится теплая и сухая погода, сообщает ГТРК «Брянск».

В прошлом году на возведение каскадной лестницы выделили 12 миллионов рублей. Здесь полностью заменили пролеты, оборудовали перила и пандусы. Какова причина разрушения лестницы нынешней весной, выяснит специальная комиссия. В ее состав войдут специалисты Ростехнадзора, представители подрядной организации и администрации города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».