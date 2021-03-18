В Брянске 221 обманутый дольщик в марте получит компенсацию

В Брянске выплатят компенсацию дольщикам, вложившим средства в строительство жилого дома, расположенного по проспекту Станке Димитрова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске выплатят компенсацию дольщикам, вложившим свои средства в строительство жилого дома, расположенного по проспекту Станке Димитрова. Застройщик - ООО СКФ «Комфорт». 221 участник долевого строительства получит компенсацию по рыночной стоимости. Люди смогут вложить эти средства в покупку квартиры у добросовестного застройщика. Ближайшие выплаты уже назначены на конец марта.

- Правительство Брянской области держало на контроле этот вопрос, я лично встречался с обманутыми дольщиками и обещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении их прав, - сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, люди, купившие квартиры в строящемся доме на Станке Димитрова, не могли получить ни новое жилье, ни свои деньги. Дом не могли достроить, так как застройщик СКФ "Комфорт" обанкротился. Суд признал его несостоятельным должником еще в ноябре 2019 года.

Дольщики атаковали губернатора в социальных сетях. Они тогда просили достроить их дом.

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