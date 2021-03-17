В Брянской области готовятся к пожароопасному периоду

В Брянской области заранее готовятся к пожароопасному периоду. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянской области заранее готовятся к пожароопасному периоду. Для реагирования на возможные природные пожары определили группу сил в количестве 9576 человек и 1811 единиц техники.

Работники лесной охраны будут патрулировать лесные участки по утвержденным 235 маршрутам общей протяженностью 5373 километров. Для этого в лесничествах Брянской области создали 132 мобильные группы.

В этом году на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники выделили 60 миллионов рублей из федерального бюджета. Уже провели аукционы на закупку 100 процентов техники и оборудования. Технику начали поставлять. Эту работу планируют завершить до 1 июня. Кроме того, 25 марта в Брянской области намечают провести межведомственные учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

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