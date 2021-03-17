На брянском заводе начнут производить инсулин для диабетиков

В Брянской области собираются наладить производство отечественного инсулина для диабетиков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области собираются наладить производство отечественного инсулина для диабетиков. Крупный инвестиционный проект реализуют на базе филиала Московского эндокринного завода, который в пандемию создали в Почепском районе. Об этом заявил директор брянского департамента здравоохранения Андрей Бардуков на очередной встрече с родителями детей, которым диагностировали сахарный диабет.

Разговор состоялся в Брянском клинико-диагностическом центре 16 марта, сообщает пресс-служба облправительства. В нем также участвовали представители Росздравнадзора по региону и компании, занимающейся производством инсулина.

Отечественный инсулин, который предлагают брянским детям, зарегистрировали в ноябре прошлого года. Препарат прошел все необходимые процедуры для этого. И его включили в государственный перечень Международных непатентованных наименований лекарственных средств, утвержденный Министерством здравоохранения РФ. В 2021-м «Ринфаст» закупили больше 30 регионов России - об этом говорят данные сайта госзакупок.

Подчеркивалось, что российский препарат идентичен импортному. Уже разработан механизм перехода на новый препарат: амбулаторно либо в условиях стационара. Какой из вариантов подходит пациенту - в каждом отдельном случае определит лечащий врач.

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